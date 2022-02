▲ Una muestra de la obra de Banksy se puede apreciar en la exposición The Art of Banksy: Without Limits, en Miami, Florida; consta de más de 150 obras del artista entre grabados, fotos, murales, esculturas e instalaciones que buscan dar un panorama completo de uno de los artistas callejeros más enigmáticos y famosos del mundo. La exhibición, disponible en Ice Palace Studios, permanecerá abierta a los visitantes hasta el 17 de abril. Foto Afp