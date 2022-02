G

ritos que desplazan el encantamiento. Necesidad de gritar doliente toda la vida, trazo que resignifica el desamparo original.

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... , comienza el relato de un narrador omnisciente y a la vez transcriptor en primera persona. ¿Cervantes, Cide Hamete, Benengli (señor Miguel de los Cielos) o quién?

Quien no quiere recordar es el narrador, tanto omnisciente, no confiable, puesto que está haciendo una refiguración del texto árabe traducido al castellano del que no es el autor primero.