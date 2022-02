Fabiola Martínez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Jueves 3 de febrero de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la pregunta que se utilizará en la consulta de revocación de mandato, a realizarse el 10 de abril próximo provoca confusión. Igualmente destacó la falta de divulgación del ejercicio. Ojalá los organismos electorales hagan campaña, pero van a querer (que la consulta) pase de noche , y lo más probable –lamentó– es que los partidos de oposición y los medios de comunicación pretenderán que la gente no participe.

Consideró que la gente no tiene información suficiente al respecto y, ante la redacción del enunciado, los ciudadanos necesitarán traductor para, efectivamente, tachar en la boleta el sentido de su opinión.

Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que, primero, no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no. Entonces, sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque esto tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar y que ayuden, porque es muy sencillo, debería ser sí o no, pero hasta ahora no creo que sepan , sostuvo.