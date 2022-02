Está que se les queman las habas la Comisión Federal de Competencia Económica por reunir el número de siete comisionados; faltan tres, que deberían ser propuestos por el gobierno federal. Sin tener el quorum necesario no pueden hacer arreglos en lo oscurito para favorecer a empresas que actúan en perjuicio de los intereses del país. Actualmente está litigando en contra de la legislación en materia de electricidad. Todavía no se olvida que la anterior presidenta, Alejandra Palacios, impuso una multa irrisoria a un grupo de bancos y ejecutivos que llevaron a cabo maniobras especulativas con bonos gubernamentales. La nueva presidenta Brenda Hernández, heredó la mala imagen que tiene Cofece. Vale decir que esta entidad forma parte de los organismos autónomos y es la encargada de combatir los monopolios. Extrañamente hoy existen más monopolios que antes de que naciera. Vean a su alrededor: monopolios de pan, telecomunicaciones, tortilla…(En el limbo hace menos daño).

inco bancos se han apuntado en la lista de interesados en comprar Citibanamex, dos son de capital extranjero y tres nacionales: los primeros son HSBC y Santander, y los otros tres Inbursa, Azteca y Banorte, aunque con participación internacional. La presidenta de Santander, Ana Botín, anuncia que si bien no necesitan comprar un banco para seguir creciendo en México, esperan participar en el proceso. En España Santander es el banco número uno arriba de BBVA, pero en México ocurre lo opuesto. Existen diferentes métricas para medir el tamaño y la influencia de las instituciones financieras. Santander es el segundo banco en México en términos de activos, con un billón 640 mil 310 millones de pesos, representa 14.81 por ciento del sistema, mientras que BBVA tiene 2 billones 454 mil 152 millones de pesos, equivalente a 22.15 por ciento, según datos de la CNBV. La adquisición de Banamex lo pondría en primer lugar tanto aquí como en tierras hispanas. Durante la llamada con analistas por sus resultados financieros, Ana Botín dijo: “Déjenme ser muy clara: no necesitamos comprar para generar un crecimiento muy atractivo y rentable. Dicho esto, México es uno de nuestros principales mercados. Y esperamos ser parte de ese proceso (la compra de Banamex) cuando éste comience, que se espera sea dentro de unos meses“, dijo. Sabemos que se ha puesto a la venta Banamex y bueno, hay algunas preguntas de inversores de si esto implica, en su caso, hacer una ampliación de capital, y esto es algo que ya hemos aclarado, que no estamos de ninguna manera contemplando una emisión de acciones en este caso o en cualquier otro; con la acción como está, lo que tiene sentido económico-financiero, y lo que es de interés de todos los accionistas es seguir recomprando de acuerdo al plan que ya se ha anunciado , explicó. En otras palabras, tiene dinero suficiente.

El velero

No hay billonario en el mundo que se respete que no posea un yate. Es parte del estatus. El nuevo superyate de Jeff Bezos, el principal accionista de Amazon, está a punto de ser terminado pero un puente se atraviesa en su ruta cuando navega hacia su dueño en Estados Unidos. El velero de 417 pies de largo (127 metros), cuyo nombre en código es Y721, está siendo construido por Ocean Co., con sede en Alblasserdam, Países Bajos. Para que el barco llegue al mar tendrá que pasar por Rotterdam y navegar bajo un puente de acero conocido como De Hef. Se puede elevar más de 130 pies en el aire, pero aún no es lo suficientemente alto como para dar espacio a los tres mástiles gigantes del yate. Así que las autoridades de la ciudad han acordado desmontar temporalmente la sección central del puente este verano para que pase el navío de Bezos, según Frances van Heijst, vocero de Rotterdam. ¿Para qué escandalizarse? En México dieron permiso para levantar un WalMart cerca de las pirámides de Teotihuacán.

Twiteratti

El litio es del pueblo y de la nación. AMLO anuncia que se creará una empresa para explotarlo y no habrá concesiones a firmas privadas.

@makdavicho1974

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com