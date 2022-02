En una llamada telefónica con el premier británico, Boris Johnson, ayer, Putin dijo haber observado falta de voluntad de la OTAN para responder adecuadamente a las bien fundadas preocupaciones de Rusia , informó el Kremlin.

Tuvimos un intercambio de puntos de vista bastante detallado sobre la crisis interna de Ucrania y las garantías de seguridad legalmente fijadas a largo plazo de la Federación de Rusia , se informa en un comunicado.

Putin comentó a Johnson que la OTAN no está preparada para reaccionar de forma adecuada a las preocupaciones rusas, y la acusó de “ocultarse detrás de referencias a la llamada política de ‘puertas abiertas’ de la alianza, que contradice el principio fundamental de la indivisibilidad de la seguridad”.

Poco antes, la cancillería rusa se burló de la ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, por decir que Londres estaba enviando suministros a sus aliados bálticos a través del Mar Negro , dos masas de agua que están en lados opuestos de Europa.

Señora Truss, su conocimiento de la historia no es nada comparado con su conocimiento de la geografía , escribió la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zakharova, en su blog. Si alguien necesita ser salvado de algo, es el mundo de la estupidez e ignorancia de los políticos británicos .

El diario español El País publicó una copia filtrada de la respuesta estadunidense a las demandas rusas, en la que Washington ofrecía conversaciones con Moscú para llegar a un acuerdo y que ambas partes se abstuvieran de estacionar misiles ofensivos o tropas en Ucrania.