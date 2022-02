S

i Cuba puede ofrecer a precios solidarios sus vacunas a los países de bajos ingresos e incluso donar cantidades importantes en algunos casos, no es sólo por su reconocida voluntad de practicar el internacionalismo. Esa voluntad es fundamental, pero se necesita mucho más. Tres ejemplos: la isla fue el primer país en el mundo en llevar a cabo la vacunación universal contra la covid-19 de niños mayores de 2 años; el primero en iniciar un nuevo curso con todos los escolares inmunizados; estudios preliminares del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, de La Habana, en vacunados con los biológicos cubanos Soberana y Abdala muestran que éstos tienen capacidad para generar anticuerpos ante la variante ómicron. Específicamente, en vacunados con esquema completo de Soberana 02 y Abdala; ello pudo apreciarse en 90 por ciento o más de los inmunizados. En el caso de quienes recibieron el refuerzo con Soberana 01 y Abdala ocurrió en 100 por ciento de los casos estudiados. Cabe recordar que en Cuba el esquema completo consta de tres dosis. Quienes reciben las dos primeras de Soberana 02 son inoculados con Soberana Plus en la tercera. Las vacunas fueron concebidas por los científicos de la isla con tres dosis porque ya en ese momento se previó la necesidad de un refuerzo. De modo que en Cuba, el actual refuerzo aplicado ya a más de 4 millones de personas corresponde a una cuarta dosis. Cuba exhibe resultados superiores a muchos otros países ante la variante ómicron y ello obedece a una estrategia de vacunación en escalada, acelerada y muy supervisada científicamente, que permitió inmunizar a la gran mayoría de la población mayor de 2 años y aplicar masivamente el refuerzo en el momento en que ascendían en flecha los contagios. También ha ayudado mucho que la isla no ha levantado las medidas de seguridad biológica desde el propio ingreso al país, como ha ocurrido en otras naciones. Cuando recientemente comenzó la apertura de fronteras al turismo internacional se hizo aplicando una serie de medidas de precaución como la exigencia a quienes ingresan de una PCR de 72 horas y el certificado de vacunación con esquema completo. Todas estas medidas y muchas otras muy creativas y con importante participación popular, explican por qué la isla muestra una letalidad de 0.81 por ciento contra 1.53 en el mundo y 1.86 en América. Además, Cuba exhibe 97.8 por ciento de pacientes recuperados, superior al de una lista de países seleccionados. Ese dato no sería posible si no fuera por la existencia de protocolos propios para tratar a los pacientes de covid, que incluyen varios fármacos de producción nacional.