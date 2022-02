Ante las amenazas, organizaciones internacionales han expresado respaldo a Rodríguez Navarro.

Durante su más reciente visita a Zacatecas, en enero, acompañada de un escolta y en un automóvil especial que le asignaron, Grecia Eugenia acudió al ejido El Potrero, en Jiménez del Teúl, donde se realizó una asamblea informativa. Allí “se presentaron dos personas que no se identificaron, una de ellas mujer, quien frente a todos los presentes se dirigió a Grecia Eugenia: