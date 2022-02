Ap

Periódico La Jornada

Jueves 3 de febrero de 2022, p. 9

Nueva York. La actriz Whoopi Goldberg fue suspendida dos semanas como coanfitriona del programa The View debido a que la directora de ABC News describió algunos comentarios sobre los judíos y el Holocausto como erróneos y dañinos .

Aunque Whoopi se ha disculpado, le he pedido que se tome un tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus declaraciones. Toda la organización de ABC News se alza en solidaridad con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judías , expresó en un comunicado Kim Godwin, presidenta de ABC News.