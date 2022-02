Destacó que en 2021 alrededor de 16 por ciento de los recursos públicos fueron destinados al pago de pensiones y jubilaciones.

Supera gasto de inversión

El aumento se debe a que no se han terminado de reformar los sistemas públicos de pensiones. Sin embargo por el momento no representa un problema grave, pero debe de ser atendido para que no tenga un impacto tan negativo en las finanzas públicas. Lo ideal es que los sistemas públicos que siguen vigentes migren a un esquema tipo Afore , apuntó.

Para poner en contexto, el gasto en pensiones de 2021 fue 50 por ciento superior en comparación al desembolso en inversión física que hizo el gobierno federal, el cual fue de apenas 691 mil millones de pesos.

Asimismo, mientras el gasto en pensiones y jubilaciones se ha incrementado 170 por ciento en la última década, de acuerdo con datos de Hacienda, el de inversión física apenas ha crecido 6.4 por ciento en el mismo lapso, pues en 2011 la cifra fue de 650 mil millones de pesos.

De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, la erogación en pensiones y jubilaciones de este año representará aproximadamente 5.1 por ciento del producto interno bruto (PIB); sin embargo, dicho gasto crece todos los días, por lo que en cinco años llegará a equivaler 6.5 por ciento del PIB del país, un gran peso para las finanzas públicas.