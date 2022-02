Salazar Lomelín reconoció que el financiamiento no viene de los bolsillos de inversionistas, pues es una práctica normal para todo aquel que quiere financiar un proyecto. Quisiera saber quién en el país no aprovecha el sistema financiero para apalancar sus inversiones. Para eso están los mercados .

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) inició un procedimiento para revocar el permiso de generación de electricidad a Energía Eólica del Sur, parque ubicado en Oaxaca, pues según autoridades hacendarias realizó ventas de energía a empresas.

De acuerdo con un documento del órgano regulador, en 2019 la generadora emitió facturas a diversas compañías como Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Cadena Comercial Oxxo y Fábricas Monterrey, entre otras.

El informe de la CRE menciona que se presentaron diversas pruebas sobre la presunta venta de energía, pues además de los comprobantes emitidos por Eólica del Sur, se halló que Coca-Cola Femsa reportó en el informe de diciembre de 2017 que envió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la relación existente.

Cómo parte de nuestras estrategias de protección al medio ambiente y de sustentabilidad, en diciembre de 2009 celebramos conjuntamente con algunos socios estratégicos un acuerdo de suministro de energía eólica con una sociedad mexicana de la compañía española desarrolladora de energía eólica GAMESA energía SA o GAMESA, para el suministro de nuestra planta embotelladora de Toluca, México, propiedad de nuestra subsidiaria Propimex S de RL de CV , indicó.

En julio de 2020 Femsa reconoció que tenía en existencia contratos de compraventa de energía, informó a sus inversionistas que los generadores con los que tenía dichos pactos habían prestado recursos legales contra un aumento de tarifas de transmisión aprobado por la misma CRE. La Jornada solicitó una postura a la empresa al respecto, pero ésta declinó por el momento.

Sobre el tema, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los contratos otorgados a Femsa e Iberdrola para la instalación de parques eólicos en el Itsmo de Tehuantepec no sólo son ilegales, sino que además tuvieron un impacto negativo en las comunidades de esa zona, dado el despojo de tierras y conflictos sociales.