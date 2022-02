Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de febrero de 2022, p. 30

La eventual incorporación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) a la Secretaría de Bienestar significaría un enorme retroceso , pues al convertirse en una dirección general más, dicho organismo podría perder presupuesto, estatus jurídico y facultades para defender los derechos de este sector vulnerable.

Así lo afirmó Ernesto Rosas, director de vinculación interinstitucional de la organización civil Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (Confe), quien señaló que la atención a quienes viven con alguna condición discapacitante debe realizarse siempre de forma interinstitucional, en vez de reducirlo a lo que pueda hacer una sola secretaría.

En entrevista con La Jornada, el experto subrayó que el plan del gobierno federal para incorporar a diversos organismos desconcentrados, descentralizados y áreas internas a distintas secretarías de Estado sería un error en el caso del Conadis, entidad donde él mismo trabajó durante casi una década.