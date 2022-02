l obispo Onésimo Cepeda fue un religioso atípico. Su impronta está muy lejos de la estampa del pastor espiritual. Por el contrario, era mundano, dicharachero y mal hablado. No daba ejemplo de pobreza, humildad ni sencillez. Más bien, un hombre conflictivo e imprudente que no supo guardar moderación. Contrario a los requerimientos religiosos, Onésimo fue ostentoso, le deleitaba la opulencia, gozaba de los grandes banquetes, por supuesto los vinos y licores de los cuales era un reconocido catador. También aficionado al golf y a los viajes placenteros. Era bien conocida su afición por la fiesta taurina que compartió como comentarista en los programas radiofónicos de Jacobo Zabludovsky y siendo obispo, incursionó como empresario promotor de la fiesta brava. Capellán de los diablos rojos tanto del Toluca, futbol, como los beisboleros de Harp Helú.

Desde los años 80, encontramos a Onésimo haciendo eco de las preocupaciones de Roma y las disciplinas impuestas por Juan Pablo II a la teología de la liberación. Se hizo aliado incondicional del siniestro nuncio Girolamo Prigione para desmantelar la obra pastoral de don Sergio. Apoyó la persecución de los obispos sucesores, Juan Jesús Posadas Ocampo y Luis Reynoso Cervantes, contra las comunidades de base, la pastoral popular de Morelos y sacerdotes libertarios. Cepeda tuvo un nuevo reacomodo entre las élites conservadoras y participó en la guerra fría eclesiástica. Además de Posadas y Reynoso, se alió con Marcial Maciel, Norberto Rivera, Emilio Berlié, comandados por Prigione y conformó el poderoso grupo de Iglesia casi un cártel, el llamado Club de Roma. Como recompensa, en 1995 fue ordenado obispo de la diócesis de Ecatepec distinguiéndose por construir en tiempo brevísimo, de un año y dos meses, una ostentosa y lujosa catedral valuada en más de 60 millones de pesos en marzo de 1999. En esas fechas se aventuró proponer que el papa Juan Pablo II la inaugurara, pero ni Roma ni el entonces nuncio Justo Mullor cedieron, pese a que Cepeda ofreció romper el récord de asistencia a una misa pontifical de 5 millones de fieles en Manila.