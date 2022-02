Consultados ayer durante el foro Por la defensa de la vida, la defensa y la justicia, efectuado en el ex Instituto de Educación Básica y Normal, señalaron que el despliegue policial no corresponde con el utilizado para erradicar verdaderos problemas de violencia e inseguridad en Guerrero.

Rosales puntualizó que “en el tema de la caseta, con una ligereza muy superficial se ha dispuesto del uso de la fuerza pública para evitar que los padres puedan tomarla”.

En tanto, el Comité de Padres y Madres de los 43 puntualizó que “cada fin de mes mediante esta forma de protesta expresamos nuestra exigencia legítima de que nuestros hijos sean presentados con vida, difundimos información a la población que pasa por la vía pública acerca de los pocos avances de la investigación.