–El presidente Biden ha tenido una posición de años sobre las armas de asalto. Fue uno de los autores principales de la Ley de Prohibición Federal de Armas de Asalto (vigente de 1994 a 2004). No estamos involucrados en este caso ante la Corte (de Massachusetts), pero nuestra posición ha sido que esto de las armas debe cambiar (...) Estados Unidos tiene que hacer lo que pueda para prevenir que ese arsenal llegue a México.

–¿Pasará la reforma migratoria?

–Todos los días le rezo a la Virgen para que pase. Hace mucho tiempo que lo hago. Desde que estaba en el Senado, en la época del presidente (George W.) Bush, junto con los senadores Kennedy y McCain, trabajamos en ello. La migración es una política muy difícil en Estados Unidos, pero nunca perdemos la esperanza. En gran parte (de la nación) no se entiende la realidad de la migración, que ha sido el ingenio de la oportunidad y la prosperidad del país.

–¿Qué lo impide?

–En parte por los juegos políticos que vemos todos los días en Estados Unidos no se ha tenido suficiente unidad para pasar la reforma.

–¿Hay presión sobre México para detener el flujo migratorio?

–Esto se debe resolver entre Canadá, México, Estados Unidos y otros países del hemisferio. Es difícil, porque nunca en la historia nuestras naciones se habían encontrado con un asunto como el que vivimos ahora.

–¿La migración es en parte consecuencia del histórico colonialismo del norte hacia el sur?

–Es multifactorial y también histórica (...) Se da por la pandemia, la pobreza y la violencia en muchos países y la inestabilidad de la democracia en lugares como Venezuela (...) Los gobiernos de Estados Unidos y México buscamos crear esperanza y trabajo en los lugares de origen, para que la gente no llegue a este corredor tan horroroso. El desarrollo de Centroamérica y del sureste mexicano es muy importante.

–¿Preocupa a la Casa Blanca la reforma eléctrica en México?

–Puede impactar en el desarrollo y la integración de México y Estados Unidos. Queremos que México tenga una ley que apoye la energía limpia y los esfuerzos frente al cambio climático. Pero es un proceso que corresponde únicamente a México.

El embajador no evade referirse a las críticas de México a la OEA, el impulso que ha dado a la Celac y su estrecha relación con gobiernos con los que Estados Unidos tiene históricas diferencias políticas, como Cuba y Venezuela.

“Nosotros apoyamos a la OEA. Hay problemas por todo el Caribe, en Venezuela, y en muchos otros países. Respetamos la soberanía de México. No le podemos decir ‘apoya o no a este gobierno’. Tenemos un interés por razones históricas y por nuestra visión del mundo. Habrá diferencias, pero no nos deben distraer del proyecto grande, que es que tenemos muchísimo en común. Ahí me enfoco y no en lo que distrae.”