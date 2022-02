En medio de esa discusión, Sánchez Cordero, quien manifestó que se enteró del desalojo a través de las redes sociales, aclaró que ella no lo ordenó, así como tampoco ni ningún integrante de la mesa directiva. Ofreció una disculpa por los hechos ocurridos. Al final de la sesión, Sánchez Cordero y los integrantes de la mesa directiva explicaron a reporteros, fotógrafos y camarógrafos que no dieron esa instrucción.

La orden

El secretario técnico de la mesa directiva, Pluvio Rivera, aclaró que él dio la orden con base en un acuerdo escrito, respecto a regular la presencia de senadores en el salón de plenos.

En ese acuerdo se estipula que no deben estar presentes más de 50 senadores en la sesión ordinaria presencial en momentos de alto contagio por la pandemia .

Pluvio Rivera, explicó, además, que había muchos fotógrafos y camarógrafos, además de que el Canal del Congreso pidió que se le abriera espacio para colocar uno de sus equipos .

Seguramente, informó, se malentendió la orden.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, subrayó que fue indebido el acto de desalojo. Pluvio Rivera me comentó que lo ordenó por razones sanitarias. Le expresé que no, que no se vale alterar nada y que los medios de comunicación seguirán teniendo su espacio y la libertad de acudir a las sesiones públicas. Pedimos una disculpa .