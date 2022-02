Continuó la áspera discusión. El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, resaltó: “En la plenaria de ustedes –los senadores de Morena– escuchamos por parte del secretario de Gobernación: ‘no le den pie a la oposición’. No, no, de lo que se trata es darle certeza y actuar con legalidad ante lo que ocurre en Veracruz”.

El senador de Morena, César Cravioto, subió a la tribuna y encendió los ánimos en contra de la oposición: Están muy acelerados en esta primera sesión los coordinadores de MC y del PAN, los dos tienen intereses muy particulares en Veracruz. Uno fue gobernador y el otro funcionario de alto nivel de dos muy malos gobiernos . Y, acusó, ahí en el pleno “hay indicios de un narcogobierno en Jalisco, narcogobierno de MC, y ahí si no se preocupan por hacer comisiones, o en el estado de Guanajuato y Tamaulipas, dos entidades gobernadas por el PAN, donde hay todo tipo de violaciones”.

Clemente Castañeda, coordinador de MC, aseveró en tribuna: la acusación que ha hecho aquí el senador Cravioto es grave, merece una respuesta y pruebas, y no sólo difamar .

Cravioto intervino por alusiones personales y aseveró: “Acepto el reto, vamos a traer a este Senado a periodistas que han documentado el narcoestado en Jalisco y a mucha gente que nos puede decir cómo este gobernador ha generado condiciones para que el narco florezca”.