Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de febrero de 2022, p. 3

Luego del rechazo de Hacienda a asignar más recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso de revocación de mandato, el consejero presidente del órgano, Lorenzo Córdova, sostuvo en un acto frente al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que se ajustarán las dimensiones del proceso a la disponibilidad presupuestaria .

A la vez, expuso que saben colaborar con otras instituciones independientemente de la orientación política o ideológica. El secretario de Gobernación respondió con un reconocimiento al desempeño del órgano electoral.

Durante la firma de una mesa interinstitucional, Córdova se comprometió a que el órgano desplegará toda su experiencia en la organización. Recalcó que el INE ajustará las dimensiones del ejercicio a la disponibilidad presupuestal, considerando la respuesta negativa que el día de ayer recibimos de la SHCP conforme a lo que nos mandató la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (...) somos celosos de nuestra autonomía, la defendemos permanentemente en cada una de nuestras decisiones .