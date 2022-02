La negativa de la Secretaría de Hacienda estaba más que cantada, pero en el INE no se dieron por enterados y, sin más, los consejeros –en especial Córdova y Murayama– mantuvieron su campaña lacrimosa ( no tenemos dinero , mientras degustaban exquisitas viandas y bebían excelentes vinos, entre otros tantos gastos). De hecho, semanas atrás el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, despejó cualquier duda y aclaró el panorama: no hay margen en el Presupuesto de Egresos de la Federación que permita destinar can-tidades adicionales a una ampliación (de recursos) de un órgano autónomo .

La dependencia notificó al INE, en tiempo y forma , que no es viable jurídicamente otorgar recursos adicionales a ese instituto, pues se reitera que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 aprobado por la Cámara de Diputados no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral u otorgar excepcionalmente recursos adicionales .

Sin embargo, entre amenazas de no realizar la citada consulta, fúricas respuestas y una campaña permanente contra aquellos que osen afectar sus intereses económicos, y los de la pandilla, Lorenzo Córdova pretendía una ampliación presupuestal de mil 738 millones de pesos, por mucho que, en un ejercicio de sumas y restas, no de intimidación , el gobierno federal le sugirió ajustes económicos internos que permitirían al INE ahorros por 2 mil 972 millones, planteamiento que no sólo provocó la tajante negativa del comandante billetes, sino que desató su ira con la consigna ni un peso atrás (pa’lante lo que quieran; en reversa, nunca). En fin, no se le hizo al comandante billetes, a quien ni sus esqueléticos partidos políticos lograron darle cobertura.

De pilón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó modificar la pregunta para los ciudadanos en el proceso de revocación de mandato. El presidente de esa institución, Arturo Zaldívar, dijo que no se puede cambiar a la mitad del camino .

Las rebanadas del pastel

Dice la Secretaría del Trabajo que el flamante Sistema Remoto de Votación Laboral (diseñado por esa dependencia) funcionó eficientemente , pero si al final de cuentas las prácticas intimidatorias y la compra de votos son las mismas que antes de la modernización electoral en los sindicatos, entonces huele a tomadura de pelo. ¿En serio Ricardo Aldana, contlapache del mafiosi Carlos Romero Deschamps, obtuvo el voto mayoritario (alrededor de 70 por ciento, modestamente, según él), además del cariño y reconocimiento de los masoquistas trabajadores petroleros?

