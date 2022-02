E

n forma dramática, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, comediante (literal) de profesión –quien se ha visto más serio que sus aliados occidentales que lo defienden –, exhortó a que los políticos y los multimedia de la OTAN cesen de crear pánico sobre una inminente invasión fake de Rusia que habría colocado sus tropas en su frontera con Ucrania y Bielorrusia (https://bbc.in/3IQjaSE). ¿Por qué niega, entonces, Ucrania la cacofónica invasión de Rusia que, por lo menos, no se realizará antes del 20 de febrero cuando finalizan los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín?

Zelensky comentó que tantas advertencias irredentistas han puesto a la economía de Ucrania en grave riesgo: cuando la desestabilización de la situación adentro del país es la mayor amenaza que enfrenta Kiev. Zelensky también fustigó a la prensa de provocar un pánico innecesario conforme las embajadas anglosajonas de EU y Gran Bretaña (GB) atizaban la retórica piromaniaca con la precipitada evacuación de sus funcionarios en Kiev, lo cual fue acerbamente criticado por el presidente ucranio: Los diplomáticos son como los capitanes. Deben ser los últimos en abandonar cuando se hunde un barco. Y Ucrania no es el Titánic (sic) .

Pareciera que los atribulados mandatarios de EU –con Biden y Kamala Harris desplomándose en las encuestas en forma acelerada– y GB –con el premier Boris Johnson, quien resultó más pantomimo que su homólogo ucranio, padeciendo los flagelos de sus escandalosos party-gates: sus bacanales en medio del confinamiento obligatorio para los ciudadanos, lo cual le valió su derrota al presidente argentino Alberto Fernández– buscan llegar a un paroxismo de propaganda negra, quizá con el fin de recuperar su mutua credibilidad perdida a costa del manejo de la sempiterna amenaza roja , ayer soviética, hoy rusa.