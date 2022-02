E

l presidente de México enderezó hacia la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá el estigma de Santa Inquisición porque pidió en documento oficial que no fuera solicitado el beneplácito de ese país centroamericano para la postulación del historiador Pedro Salmerón Sanginés como embajador.

En la práctica diplomática no es necesario que un país de adscripción explique o justifique la razón por la cual no extiende un beneplácito (o, en el caso, por la cual pide que no se le coloque en una situación indeseada al pedir tal aprobación, llamada plácet). Basta que ese país no considere de su agrado una propuesta para que ésta sea desechada.

Sin embargo, el presidente mexicano asumió tal rechazo a Salmerón como algo litigable al menos en la conferencia mañanera de prensa, donde invocó el pensamiento del fallecido general Omar Torrijos, quien fue llamado líder máximo de la revolución panameña y recordó a Graham Greene y su libro Descubriendo al General (cuya lectura recomendó a la canciller Erika Mouynes).

Con anticipación, el historiador Salmerón había enviado a Palacio Nacional una carta ofreciendo declinar a la postulación diplomática y reiterando lealtad al proyecto político encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez anunció la posibilidad de asignarle algún otro cargo en el Ejecutivo federal.

En lugar de Salmerón fue anunciada la artista y activista de causas sociales Jesusa Rodríguez, senadora suplente que ya ocupó la titularidad durante el tiempo en que Olga Sánchez Cordero fue secretaria de Gobernación. Jesusa es defensora de los animales, vegana y promotora de la cultura indígena. Mujer que ha apoyado sin reservas el proyecto obradorista y que, en ese sentido, constituye una suerte de guiño al movimiento feminista. Aun así, AMLO dijo que esta es una propuesta, a ver si la acepta el gobierno de Panamá, no creo que el presidente de Panamá esté enterado; yo creo que esto tiene que ver más con la canciller (https://bit.ly/35JRjpd ).

Malabarismo en pista sindical es el relacionado con el arribo de Ricardo Aldana al control del sindicato petrolero. Ha sido pieza del primer círculo de la mafia dirigida por Carlos Romero Deschamps, símbolo de corrupción hasta ahora intocado y más bien protegido y hasta beneficiado, como puede verse ahora que su corriente ha conservado el mando en la mayoría de las secciones sindicales del país y a nivel nacional con el mencionado Aldana.