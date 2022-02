E

l gobierno de la 4T ha comenzado 2022 con el pie izquierdo (no ideológicamente). Se han entrelazado una serie de acontecimientos adversos, algunos evitables, otros no tanto. Sobresalen el segundo contagio de covid del presidente López Obrador, el asesinato de cuatro periodistas, el escándalo en torno a la mansión de Houston, el reporte de Inegi en el sentido de que los últimos dos trimestres la economía ha tenido un desempeño precario, y de pilón, el salmeronazo. Todo lo anterior, y más, rodeado por el ruido estridente de los opositores. Estos sucesos, sin embargo, deben ser contrastados con los sucesos positivos.

Las buenas noticias

“Después de someterse a un cateterismo cardiaco, la salud del Presidente fue reportada en buenas condiciones; está escribiendo un testamento con lo que vislumbra para México en lo político, social y económico; Pemex ya se hizo cargo de la refinería de Deer Park; el precio del petróleo supera 90 dólares el barril en los mercados internacionales; hasta el momento se ha contenido un gasolinazo. De los 126 millones de habitantes del país, 83 millones 651 mil han recibido al menos una dosis de la vacuna, representan 89 por ciento de la población de 18 años y más, lo cual está evitando incontables fallecimientos; el peso resiste la turbulencia financiera por el cercano aumento de la tasa interbancaria en Estados Unidos en una la trinchera entre 20 y 21 por dólar; las reservas internacionales del Banco de México se mantienen arriba de 200 mil millones de dólares. Lorenzo y Ciro no recibirán un solo peso más para la revocación, eso merece celebración aparte. No nos ha ido tan mal al final de cuentas al arrancar el nuevo año, sólo que a veces no se presentan bien los éxitos a la ciudadanía. Aparte de poner el huevo hay que saber cacarearlo, dicen por ahí. El resultado de la votación del próximo 10 de abril sobre el mandato revocable hará luz acerca de lo que piensa y siente la gente del desempeño de Andrés Manuel.

Apoyo

En 2019, los mexicanos que residen en el extranjero enviaron a sus familias la mayor cantidad de dólares de la que se tenía registro: 36 mil 48 millones, 7.04 por ciento más que en 2018. En 2020, el año más cruel de la pandemia, giraron 40 mil 606 millones, fue un incremento anual de 11.44 por ciento respecto a 2019. El año que acaba de terminar, 2021, rompió todos los récords: enviaron 51 mil 594 millones, 27 por ciento más que el precedente. Suman los tres años 128 mil 248 millones de dólares. Su equivalente en pesos es de alrededor de 2 billones y medio de pesos.