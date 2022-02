También se encontró un borrador de un discurso que aparentemente fue redactado el mismo día del asalto al Capitolio titulado Comentarios para sanar a la nación, en el cual Trump habría condenado a quienes invadieron al Capitolio, afirmando que los delincuentes serían sometidos a la justicia y que los que cometieron actos de violencia no me representan .

Nueva York., Al avanzar las investigaciones sobre las acciones de Donald Trump y sus aliados en una intentona golpista, se revelaron un par de órdenes ejecutivas redactadas por los asesores del entonces presidente saliente para instruir a fuerzas federales –incluso militares– incautar máquinas electorales de conteo de voto como parte del plan de anular y revertir el resultado de la elección presidencial de 2020, mientras Trump solicitó ayer que se investigue a su ex vicepresidente por no cumplir órdenes para frenar el proceso electoral.

Se sabe que alrededor de las fechas en que se elaboraron estos borradores había un debate intenso en la Casa Blanca con asesores como el ex general Michael Flynn y la abogada del presidente Sidney Powell, promoviendo la idea de estas órdenes ejecutivas, incluso contemplar declarar ley marcial, mientras otros asesores, alarmados, argumentaron en contra.

Estos hallazgos forman parte de cientos de documentos más que han sido entregados al Comité Selecto después de que la Suprema Corte rechazó la solicitud de Trump de que los archivos nacionales –donde se deposita toda la documentación federal, incluida la del Poder Ejecutivo– negaran entregar los materiales bajo el llamado privilegio ejecutivo . Los aproximadamente 700 documentos de la Casa Blanca incluyen comentarios, discursos, apuntes y diarios que, de acuerdo con la ley, son propiedad de la nación.

Algunos de estos documentos, se reveló ayer, fueron literalmente pegados de nuevo con cinta luego de que Trump los había hecho trizas con sus propias manos. Destruir documentos presidenciales podría ser considerado un delito, ya que no son, bajo la ley, propiedad del presidente, sino de la nación. El comité aún está en espera de miles de páginas más.

Mientras, Trump declaró ayer que pensaba que su ex vicepresidente Mike Pence debería de ser un objetivo de la investigación del Comité Selecto, ya que no retornó los votos para su recertificación o aprobación ese 6 de enero en la sesión conjunta del Congreso, llevada a cabo en el Capitolio y presidida por el vicepresidente, donde se certificaron los resultados de la elección nacional. Pence declaró ese día que no tenía el derecho constitucional para rechazar el voto final del Colegio Electoral, algo que su ex jefe jamás le ha perdonado.

Ese 6 de enero de 2021, algunos de quienes atacaron el Capitolio instigados por Trump interrumpiendo durante varias horas esa sesión conjunta para certificar el voto del Colegio Electoral y colocaron una horca en las afueras del edificio llamando a la ejecución de Pence. El vicepresidente e integrantes de su familia fueron escoltados a sitios seguros por el Servicio Secreto y la policía del Capitolio, junto con cientos de legisladores, para protegerlos de los invasores.

Por otro lado, ese mismo 6 de enero, resulta que la entonces vicepresidenta electa, Kamala Harris, estaba a unos cuantos metros de una bomba casera colocada en las afueras del edificio del Comité Nacional Democrático –sede nacional del Partido Demócrata– donde permaneció un par de horas antes de que se descubriera el artefacto, reportó CNN el lunes. Ya se había reportado sobre la visita de Harris al edificio y la bomba, pero no de los detalles sobre qué tan peligroso había sido ese día para la ahora vicepresidenta. No se ha encontrado a los responsables.