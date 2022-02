Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de febrero de 2022, p. 25

Ajuchitlán Del Progreso, Gro., En las décadas de 1980 y 1990, hablar de las regiones de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Guerrero era equivalente a decir extorsiones, secuestros, asesinatos y robo de ganado , recuerda el ejidatario Emeterio Gama Quirino. Los delincuentes nos quitaban las cuatrimotos a mano armada; asaltaban las camionetas de pasajeros cada semana. Era un problema tan fuerte que ya no se aguantaba en nuestras rutas .

Cansados de la violencia, unas 300 comunidades de 16 ejidos ubicados en los municipios de Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, y Tecpan de Galeana y Atoyac, en la Costa Grande, conformaron hace 22 años el Comité de Seguridad Privada Ruta Tecpan-El Balcón-Fresnos de Puerto Rico. El ejemplo fue seguido por poblados de Atoyac de Álvarez, que crearon la Ruta Pie de la Cuesta.

Hoy, ningún grupo delictivo tiene presencia en ambas regiones; las comunidades viven en paz debido a que en sus territorios se prohíbe el consumo de alcohol y drogas y también que los partidos influyan en el comité de seguridad.

El sábado reciente, el coordinador del comité de seguridad, José Luis Cázares Leyva, encabezó la reunión de evaluación Paz y Desarrollo para la sierra en el poblado Fresnos de Puerto Rico, municipio de Ajuchitlán del Progreso, donde viven unas 500 personas. Ahora queremos que el gobierno nos apoye, porque si no, no lo vamos a lograr. En materia de seguridad no tenemos ningún problema .

Explicó: Pedimos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que venga aquí a una reunión con nosotros; queremos ser escuchados y hacer un compromiso para avanzar en los temas en que estamos atrasados .