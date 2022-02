El aumento de las ganancias del conjunto de 50 bancos que operan en el país se registró mientras la economía se estancó en el último trimestre de 2021. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía habría crecido 5 por ciento, lo cual no bastó para compensar la caída de 8.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2020.

Las ganancias históricas que obtuvo la banca en 2021 son reflejo de un sistema que se encuentra fuerte frente a la crisis que generó la pandemia y resultado de que la economía nacional no se ha visto tan afectada, dado que los clientes siguen pagando y el empleo formal se mantuvo a flote, aseguró Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros.

Sí, la economía está estancada, pero hubo un rebote. Aunque no fue lo esperado, la economía creció. Aunque la crisis fue complicada, la banca entró sólida a la pandemia y no se generó una crisis bancaria; además la gente no dejó de pagar sus créditos de forma masiva ni hubo alarmas; esto se debió a que el empleo formal que se perdió al inicio de la crisis, se recuperó en 2021 , señaló Sánchez Tello.

Añadió que, si bien, la mayor parte de los ingresos provienen de las comisiones y las tasas de interés en los dos años recientes los bancos han eliminado poco más de 80 por ciento de las primeras; incluso en este momento, en que la inflación está elevada, hay bancos que siguen ofreciendo sus créditos, como el hipotecario, en tasas históricamente bajas, en un rango de 7 por ciento .

De acuerdo con las cifras oficiales, al cierre de 2019, los ingresos de la banca por los intereses ascendieron a 912.9 mil millones de pesos; en 2020 pasaron a 874 mil millones y en 2021 la cifra quedó en 806 mil millones de pesos.