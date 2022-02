Ap y Dpa

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de febrero de 2022, p. a11

Pekín. A pocos días de convertirse en el primer patinador artístico mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno en 30 años, Donovan Carrillo se instaló en la villa de Pekín 2022 y realizó su primer entrenamiento.

El abanderado tricolor fue recibido con un mensaje de aliento de sus familiares, que el Comité Olímpico Internacional le tenía preparado: Hijo, estamos muy orgullosos, toda tu familia, por representar a México en estos Juegos. Estamos felices porque consolidas y logras un sueño. Mucho éxito y suerte. Te amamos y, sobre todo, disfruta .