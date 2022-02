Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de febrero de 2022, p. a10

Tampa. Tom Brady se retiró de la NFL imponiendo sus propios términos, y en la cima de su nivel. El más grande mariscal de campo en la historia de la NFL anunció su retiro tras conquistar siete veces el Supertazón y fijar numerosos récords de pases en una trayectoria de 22 temporadas sin precedentes.

Sólo un puñado de deportistas estuvieron en lo más alto del éxito competitivo. La mayoría únicamente con el reto de sobrepasar sus propios límites o al menos estar a la altura de lo que consiguieron. Uno de ellos, sin dudas es Tom Brady.

Siempre he creído que el fubol americano es una propuesta total: si no hay un compromiso competitivo del cien por ciento, no tendrás éxito, y es eso lo que me gusta más de nuestro juego , escribió Brady en su cuenta de Instagram.

Cada día un desafío físico, mental y emocional que me ha permitido maximizar mi potencial más alto. Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: No voy a asumir más ese compromi-so competitivo , anunció.

Desde hace tiempo Brady comentó que deseaba pasar más tiempo con su esposa, la modelo Gisele Bundchen, y sus tres hijos, pese a que seguía activo en el futbol americano a un nivel excelso.

Con 44 años, Brady se retira tras haber conducido a los Bucaneros de Tampa Bay a coronarse campeones del Supertazón la pasada temporada y al título de la División Sur de la Conferencia Nacional en la actual. Hazañas cuando muchos pensaban que su carrera hacía tiempo estaba terminada.

Lideró la NFL en el campo y en las estadísticas con números que son récords. Tres premios MVP (Jugador Más Valioso), algo que nadie más tiene; 15 elecciones al Pro Bowl (Juego de las estrellas) y como líder histórico en pases completados (7 mil 263 de 11 mil 317 intentos), yardas aéreas (84 mil 520) y pases de anotación (624).

Es el único jugador que ha ganado más de cinco veces el Supertazón y nadie más ha sido nombrado cinco veces el Jugador Más Valioso de ese partido.

La noticia sobre el inminente retiro de Brady se filtró el sábado. Su familia y los Bucaneros nega-ron que hubiera tomado una decisión definitiva, y el lunes en la noche indicó en su podcast de SiriusXM que seguía meditando sobre el momento adecuado para tomar una decisión. Y esta se cristalizó la mañana del martes.