E

l 12 de octubre de 2020, la comunidad otomí residente en la Ciudad de México tomó la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tras varios años de lucha, gestiones burocráticas interminables ante el Gobierno de la Ciudad de México. Lo decidió como repudio a la indiferencia gubernamental para atender nuestras demandas más elementales .

En aquel momento hubo presencia en la sede del INPI recuperada del entonces secretario de Gobierno de la Ciudad de México y de funcionarios de las dependencias involucradas, quienes se comprometieron con una serie de mesas de diálogo: salud y alimentación, trabajo y justicia; educación y cultura; vivienda y derecho a la ciudad; agua, luz, drenaje, pavimentación, escuelas, mercado de artesanías, saqueo del agua y toma del pozo en Santiago Mexquititlán; democracia y libertad; megaproyectos, Madre Tierra y resistencia de los pueblos. El titular del INPI asistió a las primeras sesiones, si bien con actitud pasiva tampoco arremetió contra la comunidad otomí.

Un tema urgente fue la expropiación de cuatro predios que ocupan los otomíes desde hace más de 20 años: Londres 7, Guanajuato 200, calzada Ignacio Zaragoza 1434 y Zacatecas 74. Tras el inicio de uno de los decretos expropiatorios en los hechos se suspendió el diálogo, sin que el Gobierno capitalino así lo declarara. Por su parte, la comunidad anunció el 13 de agosto de 2021 su decisión de asumir de manera permanente el edificio del INPI y nombrarlo Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes.

La semana pasada el titular del INPI en entrevista con el diario Reforma (25/1/22), de pronto pareció recordar que existe en el edificio ocupado un importante acervo de arte indígena del cual se desconoce su estado, pues no permiten el acceso a personal especializado. Continuó señalando que esas personas , ya no las refiere como la comunidad, no han mostrado voluntad de diálogo y asume que no ha pagado los recibos de luz a la CFE porque no los tiene y, por tanto, no se han garantizado las condiciones microclimáticas que las piezas requieren para su conservación. Señaló: Yo no he visto que tengan ellos la voluntad de llegar a acuerdos y de cumplirlos; he visto que hay un conjunto de pretextos para seguir apoderándose de los bienes de la institución .