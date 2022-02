César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Martes 1º de febrero de 2022, p. 14

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el auto de no vinculación a proceso y el sobreseimiento de las acusaciones formuladas contra 17 ex funcionarios del sistema penitenciario federal, señalados de presunta corrupción que benefició a constructoras de ocho reclusorios contratadas durante el gobierno de Felipe Calderón.

Fuentes ministeriales dijeron que en la apelación, la fiscalía señaló que en su resolución el juez fue incongruente, contradictorio y hubo una falta de exhaustividad, ya que a emitir el fallo de no vinculación a proceso de los imputados, lo hizo sin la debida fundamentación y motivación que le ordena el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin estudiar ni tomar en cuenta los datos de prueba vertidos en la audiencia, así como de una formal parcial en favor de los acusados.

Sostuvo que el juez señaló que se dan delitos de uso indebido de atribuciones, facultades y asociación delictuosa, pero sólo son continuados por las celebraciones de los ocho contratos originales firmados en 2010 y 2011 y que la última conducta delictiva se dio con la firma del último contrato, por tanto, la acción penal prescribió en 2020.

No sólo eso, sino que el impartidor de justicia dijo que no entraba al estudio de fondo de los convenios modificatorios, pues los mismos no significan que el delito sea continuado, porque no los suscribieron quienes firmaron los contratos originales, se realizaron en fechas muy posteriores y, por tanto, con los modificatorios no hay continuidad con los originales.