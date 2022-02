Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 1º de febrero de 2022, p. 10

Con una reciente incursión en materia migratoria en la región (apenas hace 10 años de sus casi 160 años de historia), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha asumido como atención prioritaria las consecuencias humanitarias de un fenómeno creciente: Tratar de paliar las expresiones más dolorosas. Trabajamos mucho en la intersección del fenómeno migratorio y la violencia armada , sostiene Mayra Roffe Gutman, coordinadora adjunta de Migración para México del CICR.

Esta población en movilidad es de interés del CICR por su exposición a la violencia armada y los riesgos que van a enfrentar en su trayecto. En este sentido, estamos monitoreando la situación de inseguridad en el camino, por ello tenemos diálogo con actores relevantes, no sólo con el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, las policías estatales . Un diálogo bajo la premisa de confidencialidad, sin que ello signifique denuncias públicas o cuestionamientos a las políticas migratorias, que no son prácticas del CICR.

Roffe sostiene que tienen su propio diagnóstico confidencial de la inseguridad en la ruta migrante, los puntos de mayor riesgo, donde hay mayor presencia de los “diferentes actores armados no estatales (como el CICR identifica técnicamente a las bandas del crimen organizado), las redes de coyotaje, la trata. De ahí, ahora el mandato para trabajar en migración y nuestro interés de enfocarnos en los migrantes, que son más vulnerables y están más expuestos a estas formas de violencia.”

No es que el CICR tenga contacto con los actores armados no estatales, más bien tiene conocimiento de esa realidad para focalizar sus estrategias de alerta y mensajes de autocuidado dirigido a los migrantes; de orientación para evitar zonas de mayores riesgos que enfrentan situaciones conflictivas, acotó la funcionaria del organismo. Es una valoración interna. No sacamos reportes públicos de violencia en un estado. Nos sirve para orientar nuestra acción humanitaria , agregó.

El despliegue en el área del CICRabarca la coordinación de sus oficinas en Honduras, Guatemala, Nicaragua, México y Estados Unidos para enfrentar dos fenómenos regionales prioritarios: la migración y el desplazamiento interno (en Centroamérica con asistencia directa a los grupos desplazados y en México sólo en intercambio de información).