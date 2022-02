Jared Laureles

Martes 1º de febrero de 2022, p. 9

A unas horas de las votaciones en la planta General Motors en Silao, Guanajuato, Alejandra Morales, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), denunció amenazas en su contra.

Señaló que el pasado domingo tres personas acudieron a su domicilio mientras ella no estaba, para dejarle el mensaje de que no se presentara al proceso que iniciará este martes porque, de lo contrario, habrá consecuencias .