Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 1º de febrero de 2022, p. 8

En la reunión plenaria de los senadores del PRI, efectuada a puerta cerrada en la vieja casona de Xicoténcatl, su presidente nacional, Alejandro Moreno, recordó que el ex gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz será expulsado de las filas partidistas por haber aceptado la embajada de México en España que le ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora Claudia Anaya precisó que nuestro dirigente nos recordó la expulsión de Ordaz; una decisión de la cual fuimos partícipes en el Consejo Político Nacional (CPN) .