Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 1º de febrero de 2022, p. 7

Las puertas de Palacio Nacional están abiertas para todos, para Ricardo Monreal, y hasta para los adversarios , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a pregunta expresa sobre el coordinador de Morena en el Senado, de quien dijo es un precursor del movimiento, como muchos .

También defendió la iniciativa de reforma eléctrica de los ataques de comunicadores, marco en el que, al reiterar que lo que más valora es la honestidad, agregó: no me interesa el dinero, y tampoco tengo tanto apego por el poder . El poder, subrayó, es poder decir adiós en su momento .

Durante los distintos temas sobre los que fue abordado ayer el tabasqueño en su conferencia de prensa diaria, se le pidió su comentario sobre el llamado a la unidad formulado por el secretario de Gobernación a los legisladores morenistas, al respecto de la reciente disensión con su presidente de bancada, Ricardo Monreal.

Apuntó que Monreal dejó al PRI para contender por el PRD, y del cual se desprendieron muchos de los fundadores de Morena.

En un recuento de varios de los actores que impulsaron esta fuerza política, recordó a Carlos Monsiváis, Hugo Gutiérrez Vega, José María Pérez Gay, Arnaldo Córdova, Luis Javier Garrido, Jaime Avilés, Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez, entre muchos, muchos, muchos que han ayudado .

En seguida, conminó a que en momentos que falte fortaleza moral o el entusiasmo, no dejarnos llevar, no hacerle caso al canto de las sirenas , así como no distraerse por la politiquería o el individualismo.

Vinculó el tema con el proceso electoral de 2024, y expresó que a cerca de los relevos, es muy sencillo, para no equivocarse lo mejor es preguntarle al pueblo .

–Ya se fue hasta 2024.

–Sí, no y hasta 2030.

De manera puntual, se le preguntó si Monreal tiene puertas abiertas en Palacio Nacional. “Claro que sí, claro que sí, para él y para todos, claro que sí…Hasta para los adversarios, o sea, para todos”, respondió.