Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 1º de febrero de 2022, p. 5

Tras conocerse en el INE la negativa oficial de la Secretaría de Hacienda de otorgarle más recursos para organizar la revocación de mandato, consejeros electorales cuestionaron la decisión. Es necesario que el Poder Judicial responda en las controversias interpuestas ante esta tentativa de estrangulamiento presupuestal, señaló el consejero Uuc Kib Espadas. Es un trato indigno para un órgano autónomo que sea un funcionario del quinto nivel de jerarquía quien firme la respuesta, indicó Carla Humphrey.

Ante la decisión del gobierno federal, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, instruyó a la secretaría ejecutiva para que, al cumplirse los requisitos legales para este ejercicio, se elabore la convocatoria para aprobar el viernes, pues la revocación de mandato va . En esta convocatoria deberán hacerse las modificaciones reglamentarias correspondientes para que se realice a partir de la suficiencia financiera del INE, esto es, había dicho por la mañana en un acto que, sin más recursos, sólo se instalará 30 por ciento de las casillas que estipula la ley.

Señaló que, con independencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto sobre las controversias en torno a los recursos con los que contaba, el INE no se ha detenido y está listo para organizar la revocación de mandato conforme a la ley y apegándose a las resoluciones del Poder Judicial y con una amplitud acorde con los recursos disponibles. Lo que viene ya no depende de la decisión o la voluntad del INE, sino de las condiciones que nos han generado otros poderes .

En torno a la respuesta gubernamental, hubo cuestionamientos de gran parte de los consejeros, incluso de quienes se han pronunciado internamente por mayores esfuerzos de reducir costos en el INE. Humphrey lamentó el desdén en el trato de la SHCP.