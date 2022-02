Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 1º de febrero de 2022, p. 4

La construcción del Tren Maya ha enfrentado letargos y obstáculos, mientras que en la península de Yucatán persisten la destrucción de recursos naturales y el desorden, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Del primer punto explicó que había letargo, para decirlo amablemente , en las empresas constructoras, pero ahora ya se echaron a andar, hay responsabilidad , lo cual ayuda para cumplir el objetivo de inaugurar la obra en diciembre de 2023.

Sin embargo, previamente se había detectado la demora de una empresa, cuyo nombre no reveló, al grado de que fue necesario amagar con el retiro del contrato.

“¿No estás avanzando?, (pues contratamos) otra empresa. Cuando hay moche no se puede, ‘cómo me vas a quitar el contrato si ya te di para tu campaña’. Entonces, es algo totalmente nuevo y sí vamos a inaugurar el tren aun con todos los obstáculos”, sostuvo el mandatario.

Subrayó que la megaobra cuenta con el apoyo de la población y por eso no han prosperado los amparos promovidos por los Claudios X. González y el abogado Ramón Cossío, ex ministro , o por los seudoambientalistas. De no tener el respaldo de la gente, añadió, ya nos hubiesen parado la obra , señaló.

En el área de Tulum, campesinos cedieron mil 200 hectáreas para el Tren Maya, por lo cual les reiteró su agradecimiento, al igual que a las empresas comprometidas y a los ingenieros militares que apenas concluyan el aeropuerto Felipe Ángeles se irán al sureste a aplicarse con uno de los siete tramos del tren.

Litigio y negociación

Y en un segundo episodio en aquella región, si bien no afecta la construcción en referencia, sí podría generar costos multimillonarios a la administración actual.