E

l fin de semana pasado, Morena, el partido con mayor aceptación entre la gente, según las encuestas, perdió la oportunidad de convertirse en un organismo con rumbo e idea para dejar de ser un ente ideológicamente gelatinoso, con timón, pero sin velas.

Era muy fácil, sólo había que definir su identidad y despojarse de las rémoras que le harán muy difícil, en adelante, su identificación –la del partido– con la gente.

Plantear la expulsión de Ricardo Monreal del partido era un asunto de definición. No era un tema poco riesgoso. La reacción, por ejemplo, de los senadores que ahora lo acompañan sería sin duda virulenta y algunas leyes podrían correr el riesgo de no ser aprobadas, en un contrataque que confirmaría el verdadero modo de pensar de Monreal y los suyos.

Sí, era arriesgar mucho, pero la decisión tendrá que tomarse tarde o temprano. El puñal de la traición ya lo ha mostrado el de Zacatecas y sólo que no se quiera entender Morena quedará convertido en la caricatura del PRD. Sólo será cuestión de tiempo.

No se trata de la fuerza que se supone puede tener el senador –los chuchos se decían mayoría en el PRD y se quedaron solos–, sino de los sistemas de control que logre manipular en las asambleas partidistas, como pasó con los amarillos, que ganaban esas asambleas, pero perdían militantes.

Su influencia dentro del partido es ahora casi nula; hay quien dice que tiene más simpatizantes en Movimiento Ciudadano que en Morena, pero su ubicación en el Senado, sus discrepancias con las principales líneas de dirección en Morena y sus acuerdos con la oposición lo colocan ya como un enemigo de la 4T.

Esto no ha pasado inadvertido para quienes ven la política del país desde el otro lado la barrera, y es parte del análisis que las fuerzas no partidistas de la derecha, que hasta ahora no encuentran a ningún personaje que pudiera representarlos, han empezado a construir. En ese análisis ya se habla de Monreal como parte de la oposición.