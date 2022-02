N

ingún analista, futurólogo, economista o think tanks (laboratorios de ideas) atinó a pronosticar que en 2020 una crisis económica golpearía al planeta como resultado de una pandemia y dejaría –hasta ahora– una huella de más de 5 millones de muertos. A finales de 2019 se entretenían debatiendo si lo que se veía venir era una recesión de la cual sólo China se salvaría. A partir de su fracaso, deberían ser más prudentes para hacer pronósticos. Pero no. Están diagnosticando que como resultado de que no ha crecido la economía en nuestro país en los pasados dos trimestres ya se encuentra en recesión técnica , inclusive hablan de una estanflación: estancamiento con inflación. Sirva de muestra el tuit que escribió Gabriela Siller @GabySillerP, directora de análisis económico en Grupo Financiero BASE, y profesora de economía del Tec de Monterrey: La alta inflación y la caída del PIB en la segunda parte de 2021 sugieren que la economía mexicana atraviesa una estanflación, situación que no se veía en México desde la década de lo 80 . ¡Asústame, panteón!

Falta ver. Por fortuna, salió al paso el subgobernador del Banco de México, Johnatan Heath, quien respondió en twitter: La idea de que la economía está en recesión porque hubo dos trimestres consecutivos con una tasa negativa del PIB es una simplificación de lo que es una recesión. Realmente no es la definición técnica sino más bien mediática , afirmó. ( Recesión mediática , nueva terminología para los estudiantes de la carrera de Economía). En primer lugar, las cifras que dio a conocer Inegi son provisionales (‘oportunas’), las definitivas se conocerán el 25 de febrero. Si hay dos trimestres negativos al hilo en el PIB, agrega Heath, aumenta la posibilidad de que existe una recesión, pero no es lo suficiente por sí. Una recesión tiene que cumplir con tres requisitos: profundidad, duración y difusión. Por lo pronto, cumplimos sólo con duración. Falta ver . También dice algo en lo que es imposible no estar de acuerdo: prevalece un problema de insuficiente crecimiento.

Ganancias récord

Los bancos no aceptaron un esquema que propuso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para negociar el pago de las deudas de sus clientes, optaron por el trato uno a uno, y obtuvieron utilidades históricas el año pasado, superando el mal año que fue 2020 por la pandemia. Los 50 bancos registraron el año pasado un crecimiento en sus ganancias de 65.7 por ciento, al alcanzar 182 mil millones de pesos, de acuerdo con la misma comisión. En 2020, sus utilidades cayeron a 102 mil millones de pesos, que representó una disminución de 39.5 por ciento respecto de los 164 mil millones obtenidos en 2019. De acuerdo con la CNBV, BBVA fue el de mayores ganancias en 2021, al lograr 60 mil 256 millones de pesos, un avance anual de 33 por ciento (la tercera parte de todo el sistema); seguido por Banorte con 26 mil 86 millones de pesos y crecimiento de 14.32 por ciento.