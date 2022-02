Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 1º de febrero de 2022, p. 19

Los fondos de estabilización económica en México se redujeron el año pasado, luego de haberse ocupado casi en su totalidad antes de iniciada la crisis por la pandemia. Con un crecimiento que en 2021 ya se confirmó por debajo de las expectativas de Hacienda y que para 2022 también ha visto una revisión a la baja por parte de organismos internacionales, las finanzas públicas penden de que se logre aumentar la recaudación, dado que son mínimos los llamados colchones financieros .

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, advirtió que la nueva ola de la pandemia ya representa un golpe a los ingresos públicos previstos para este año, dada las interrupciones en el comercio exterior. Para 2022, cuando se hicieron las proyecciones de Ley de Ingresos no teníamos los problemas que estamos teniendo ahorita. Todavía no estaba el ómicron, todavía no estaban las inflaciones que estamos viendo , declaró el martes pasado.