Pero Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, explicó que afirmar que la economía está en recesión es solamente mediática porque tener dos trimestres consecutivos con caída no lo determina dado que falta que se cumplan otros requisitos. La idea de que la economía está en recesión porque hubo dos trimestres consecutivos con una tasa negativa del PIB es una simplificación de lo que es una recesión. Realmente no es la definición técnica sino más bien mediática , destacó.

El bajo crecimiento de la actividad, junto con los altos niveles de inflación, provoca que las familias enfrenten algo no visto desde la década de 1980, puesto que no hay empleos suficientes y no se tienen los recursos para comprar los mismos insumos que se adquirían antes de la pandemia, afirmó Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base. No es un escenario de crisis, pero en la medida que se alarga el estancamiento económico pues todavía vemos más y más rezago en el empleo , precisó Siller.

Por su parte, Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis de Monex, estimó que con el retroceso del PIB del segundo semestre, el tamaño de la economía mexicana mantiene un nivel similar al de hace cinco años; es decir, al que tenía en el tercer trimestre de 2016.

Asimismo, aunque es probable que se revisen los datos anteriores del último trimestre del año pasado, por lo que la cifra debe tomarse con precaución, prevé que la economía mexicana tiene un crecimiento de 3.8 por ciento desde el cuarto trimestre de 2018 al mismo periodo de 2021.

Analistas económicos coinciden que la actividad productiva de México sufre una debilidad crónica y que es urgente echar mano de política económica certera para sacar al país de su estancamiento económico.