nte el evidente fracaso del neoliberalismo en América Latina, hay una ola creciente que suena alarmas acerca de meros cambios cosméticos a modelos consumistas basados en un crecimiento económico sin límites. Es imprescindible recuperar el control de los recursos naturales y gestionar su manejo con base en la justicia ambiental y social, y librarnos de la ideología de mercado impuesta desde los centros del poder global.

Hace unos días me tocó moderar, junto con Liliana Buitrago, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, un interesante y urgente seminario en línea, con el título de este artículo, en el cual participaron miembros del Pacto Ecosocial del Sur (https://pactoecosocialdelsur.com/).

Tema central fue el rechazo a que nuestros países y comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes tengan que sacrificar todo recurso natural para satisfacer los llamados green new deals (nuevos acuerdos verdes), diseñados por corporaciones y organizaciones de países, ricos que de manera reduccionista buscan el tránsito de combustibles fósiles a las llamadas energías limpias. No queremos ver firmas petroleras y de gas, que han destruido ecosistemas enteros, convertirse en empresas eólicas o extractivas de minerales críticos , que sigan destruyendo las entrañas de nuestros territorios, pisoteando derechos en una nueva fase colonialista, en la que siguen dando por hecho que tienen el derecho a todo recurso natural planetario (https://bit.ly/3KPRG1n).

Breno Bringel, profesor de sociología del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, destacó en el seminario cómo ante reacomodos capitalistas se están dando en América Latina estallidos sociales complejos que van más allá de posiciones políticas de izquierdas y derechas, sino responden a una crisis ecosocial y civilizatoria, siendo la devastación socioambiental, desigualdad, militarización y migraciones forzadas todas caras de la misma moneda. Destacó cómo gobiernos progresistas en la región no han estado a la altura ante la situación límite del planeta.

Pablo Bertinat, coordinador del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, explicó que desde lo local se dan transiciones energéticas populares alternativas, mediante resistencias a proyectos extractivos y movimientos antirrepresas; alternativas de gestión, de disputa de territorios y que permiten construir formas de vida y satisfacer necesidades donde el Estado no da respuesta o no existe. Alertó sobre la visión estrecha de la descarbonización y de nuevas embestidas desde los green new deals para la sustracción de litio, cobre, madera balsa y el hidrógeno que es la nueva vedete en nuestra región .