No es ningún secreto que desde la revolución naranja (2005), Ucrania comenzó un proceso de cambio político en el que la sociedad ha pujado por una creciente democratización, la cual no sólo ha dado mayor peso institucional al parlamento, sino que se ha traducido en una menor influencia política de Moscú.

Las autoridades ucranianas, por otra parte, parecen desestimar la preocupación compartida por otras naciones sobre una posible ofensiva de tropas rusas. Recientemente, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov, comentó a la BBC que el número de tropas rusas no está aumentando de la forma en que la gente muestra hoy día. ¿Llevan a cabo los movimientos allí? Sí, pero lo han estado haciendo todo el tiempo. Ese es su territorio y tienen derecho a moverse hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Es desagradable para nosotros? Sí, lo es, pero no es nada nuevo en nuestra historia. No. Si esto es una novedad para alguien en Occidente, pido disculpas .

“La máxima prioridad para Rusia –añadió el secretario– es agitar la situación interna de nuestro país, y hoy, lamentablemente, tienen mucho éxito. Nuestra tarea es hacer nuestro trabajo en una atmósfera tranquila y equilibrada. Eso es lo que hacemos.”

En la misma línea, el analista político y fundador de Eurasia Group, Ian Bremmer, ha señalado que la intención de Moscú apunta a dividir a Estados Unidos y Europa. La estrategia parece estar dando resultados, mientras Joe Biden ha insistido en posibles sanciones económicas, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron han señalado públicamente la ineficacia de las sanciones y las consecuencias que éstas parecen tener para sus propias economías. Ambos han declarado su preferencia por la vía diplomática.

Aunque el tono adoptado por Ucrania parece responder a la reciente incertidumbre financiera generada por la cada vez mayor percepción de riesgo, lo cierto es que, como señala Bremmer, una incursión militar en territorio ucraniano podría tener un efecto no deseado por Putin: la respuesta unificada de las potencias occidentales.

Esto no significa, sin embargo, que las tensiones no sigan escalando o que Rusia renuncie a poner en marcha estrategias militares no convencionales. Después de todo, Rusia no puede permitir que una ex república soviética adopte un modelo político-económico pro occidental. La viabilidad de una ex república soviética como Estado democrático tendría consecuencias devastadoras para la integridad de la Federación Rusa.