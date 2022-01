Nahle insistió en que es un buen modelo. No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no le vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más les decimos: ustedes se quedan en esta parte .

Acompañada en el presídium por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y otros legisladores, la titular de Energía resaltó que la reforma eléctrica no viola los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) con Estados Unidos y Canadá, ya que en el mismo se establece que México se reserva el sector energético para hacer los cambios constitucionales que se requiera.

También aclaró que la reforma no propicia la generación de energías caras y sucias, como propala la oposición. México, dentro de los países de la OCDE, somos el país que menos contaminantes emitimos de CO2 por producción de energía a través de carbono , dijo y explicó que se camina hacia la transición, pero no te puedes desconectar tan fácil de los fósiles .