l Tricolor es un desastre, luce inoperante; Panamá le pisa los talones y Canadá sorprende a todos. El equipo de Gerardo Tata Martino no tiene pies ni cabeza. Por increíble que parezca, hoy se puede decir que fue mejor el trabajo de Juan Carlos Osorio. Con el estratega colombiano se percibía comunión entre jugadores y técnico: unía en vez de fracturar. En la cancha tenía una idea definida, se estuviese o no de acuerdo, pero translucía convicción y se moría con la suya.

En Kingston, la selección nacional ganó, pero sufrió lo indecible durante 80 minutos, los Reggae Boyz jugaron con un hombre menos desde el segundo tiempo (¡bendito estreno del VAR!), así que resultó exagerado el festejo del Tata Martino; sin embargo, reflejó la inmensa presión a la que está sometido. Desde el banquillo sólo se le ocurrió amontonar atacantes esperando que alguno de ellos entrara al campo de juego con el trébol de cuatro hojas.

Frente a Costa Rica fue de mal en peor, el Tri derrocha enjundia, pero careció de profundidad y gol. Los ticos se defendieron bien y generaron algunas opciones al frente. La desesperación pronto pintó el rostro de los dirigidos por Martino, que tras la hora de juego empezaron a recurrir a inútiles tiros de larga distancia. Hubo 2 mil invitados que no perdonaron el abucheo final… Yon de Luisa tiene motivos para celebrar, su apuesta está en pie, sólo es cosa de vencer a Panamá para sumar los 7 puntos que pronosticó.

A tres años de que Martino asumió el timón (7 enero de 2019), el tricolor no muestra progresos en ningún sentido. México tiene una selección sin estilo, sin personalidad, sin trabajo y que depende de sus intermitentes individualidades. Incluso, hasta con sede ambigua; si 95 por ciento de sus presentaciones se verifican por conveniencia económica en Estados Unidos, ¿es su casa el estadio Azteca?