De acuerdo a la publicación del DOF, durante la última semana de enero, el estímulo fiscal para la gasolina regular aumentó de 4 pesos 23 centavos a 4 pesos 48 centavos. Suma ya 51 semanas el subsidio del gobierno federal para intentar controlar el aumento en el precio. En los últimos días, el precio internacional de petróleo Brent superó 90 dólares el barril. También fueron subsidiados la Premium y el diésel. El costo en el presupuesto federal será cuantioso.

Celeridad al proceso

Debe ser duro admitir que el primer gobernador de Morena es un infractor de la ley. No necesariamente que fuera un político químicamemte puro, sino al menos que su actuación no transgrediera el marco legal. No es el caso de Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California. Pasó por encima de la ley y la Constitución reformándolas con la complicidad de un Congreso local dominado por panistas, para quedarse en el gobierno más allá de los dos años para los que fue elegido. La Suprema Corte de Justicia le puso un alto. Es un fraude a la ley , enunció el magistrado presidente Arturo Saldívar. Entregó cuentas maltrechas a la nueva mandataria estatal, Marina del Pilar Álvarez. Además, está relacionado con el asesinato de la periodista tijuanense Lourdes Maldonado, pues ella había dicho que temía por su vida, como resultado de una venganza del ex gobernador porque le ganó un litigio laboral a su televisora. Lo anterior por sí mismo no lo convierte en culpable, pero sí en el principal sospechoso, mientras las autoridades no resuelvan el caso en otro sentido.

Aún cuando resultara no culpable, falta que las mismas autoridades informen lo que han averiguado respecto de las acusaciones de la periodista sobre un presunto fraude fiscal y otros delitos. No hay que dejar que pasen los días y el olvido empolve el expediente. Aunque se trate del primer gobernador de Morena o, tal vez, por eso mismo.

Ni el departamento de salchichonería de La Comer tiene tantos procesados como el #PAN. Escribe @pepe_jacob

