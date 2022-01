Javier Salinas y Silvia Chávez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 31 de enero de 2022, p. 26

Ecatepec, Méx., La difusión de grabaciones de las videocámaras instaladas en las unidades de transporte público que muestran cómo los asaltantes despojan de sus pertenencias a los pasajeros se ha vuelto algo común en redes sociales y medios de comunicación.

Agresiones, golpes, amenazas, incluso disparos de arma de fuego que han lesionado o causado la muerte a choferes y usuarios son la constante. Sólo algunos videos han servido para que se pueda identificar y detener a los asaltantes.

Entre las imágenes más recientes están las difundidas el sábado 15 de enero, cuando en sólo 20 segundos tres sujetos asaltaron a los pasajeros de una camioneta de pasajeros que circulaba por la carretera México-Texcoco, en la colonia Lomas de San Sebastián, municipio de Los Reyes La Paz.

Ya se la saben: los celulares o les rompo su puta madre. Rápido, todos los celulares , dice uno de los delincuentes a las pasajeras mientras les quita sus pertenencias. Otro de los asaltantes amenaza al chofer y lo despoja de la cuenta del día. “Chofer, dame el monedero, dame la marina en corto. ¿Crees que es broma, m’ijo? Muévete, muévete”. A los criminales no les importó que un niño viajara en la unidad. Robaron y huyeron.

La madrugada del pasado 27 de octubre, dos hombres vestidos con uniformes, con reflejantes y cascos protectores, interceptaron una furgoneta de la ruta 79 con placas de circulación A-28998, que era conducida por José, de 48 años de edad, en la avenida San Rafael, municipio de Tlalnepantla.

En un video se observa cómo uno de los sujetos sube a la unidad y comienza a asaltar a los pasajeros. Celulares y carteras en la mano. Rápido, va, todo, todo , mientras en una mochila va metiendo las pertenencias robadas.

El otro asaltante amenaza al conductor al momento que abre la puerta del copiloto: “Apágamela, mi chavo (la unidad). Apágamela, güey, si no te voy a matar a ti… Pásame las llaves, mi chavo. Si no te voy a matar, ¿eh, güey? ¿Qué te me quedas viendo, mi chavo? ¿Te lato o qué? ¿Una firma de autógrafos? ¿Te lato o qué? Hijo de tu puta madre. ¿Quieres ver cómo me vale verga? Las llaves, pásame las llaves”, vocifera el ladrón y dispara en la cabeza al chofer para después huir.