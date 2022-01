No es que no hay gente, es que no los estamos atendiendo, y una de las cosas interesantes en la estructura del mercado medio es cuánta gente hay que compre qué cosa , expresó recientemente Gene Towle, socio-director de Softec.

Por el crecimiento demográfico que hay en la metrópoli del país, explicó el directivo, 12 mil familias al año necesitan comprar una casa de un precio menor a 450 mil pesos, 18 mil familias les alcanza para un hogar de 900 mil pesos y 18 mil más requieren de un hogar con un costo máximo de 2 millones 100 mil pesos. Es decir, es un segmento desatendido.

Y es que, si bien, la banca otorga la mayoría de los créditos al segmento de vivienda media y residencial, el segmento de interés social se encuentra muy por debajo de ser su prioridad. Según los datos del BdeM, el saldo vigente en las hipotecas destinadas al segmento de interés social ascendió en noviembre a 50 mil 282 millones de pesos, lo que supuso una disminución de 10.6 por ciento con respecto al mismo mes de 2020.

De hecho, de marzo de 2020 a noviembre de 2021, el segmento muestra una caída de 18.4 por ciento.