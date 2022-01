▲Además de hablar de su novela Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra, Wole Soyinka anunció que ha llegado el momento de retirarse de la política pública, porque no tengo nuevas ideas por el momento . Foto Daniel Mordzinski/cortesía del Hay Festival Cartagena de Indias

Al negociar su libertad, sus captores insistieron en que las niñas tenían que dar algo antes de ser liberadas; es decir, tenían que renunciar a su religión. No todas lo hicieron. La sociedad no debería permitir que los vulnerables estén expuestos a decisiones que son de adultos en su intensidad.

Abordar el secuestro de niñas perpetrado por Boko Haram fue “como si la era de la esclavitud hubiera resucitado. En mi niñez y adolescencia luchaba contra los dictadores brutales, los asesinos y la corrupción; sin embargo, esto fue algo totalmente inesperado, que no debería pasar en un Estado bien desarrollado.

Entrevistado por la periodista británica Rosie Boycott, Soyinka detalló que tuvo que revisar toda una variedad de personas y culturas para poder concluir su libro –que ya está traducido al español–, pues en el relato hay distintas historias que se unieron para tratar de crear una nación, pues también hemos tenido distorsiones a escala nacional. En la sociedad en la que crecí y de la que formo parte, las cosas ocurren no en sitios pequeños, sino en escala masiva. Esto se ha acumulado más allá de mi capacidad y oportunidades para describirlo. Por eso, para expresar algo sobre esta nación tuve que estudiar mucho .

La sociedad no debería permitir que los vulnerables (como los niños) estén expuestos a decisiones que son de adultos en su intensidad , consideró el escritor, poeta y activista nigeriano Wole Soyinka (Abeokuta, 1934), a propósito del tema que aborda en su reciente novela, Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra (2021), cuyo punto central es el secuestro de niñas en su país a cargo de grupos fundamentalistas y terroristas.

Activista desde niño, Wole Soyinka explicó que creció en una familia combatiente , una tía y su propia madre; incluso, contó que se convirtió en mensajero entre los dos bandos. El activismo le fue heredado e inoculado .

¿Cómo curar a un país después de una situación como el secuestro infantil? Para el escritor, primero, hay que reconocer que en Nigeria hay jóvenes que “se han liberado de ese yugo colonial y no están preparados para someterse a ningún dominio, ni el religioso. Las personas no pueden concebir otra opción de poder.

Creo en la restitución. Para tener una curación completa, tiene que haber perdón y restitución. La prueba del éxito es que algunos de estos violadores regresaron por sí solos ante las personas a las que habían afectado e hicieron trabajo comunitario como expresión de remordimiento. Desafortunadamente, algunos de nosotros no reconocemos el pecado que está en el principio de la restitución.

Apertura a influencias externas

Sobre los efectos del colonialismo en Nigeria, Soyinka indicó: “No debemos ser negativos acerca de las influencias externas. Siempre hay una mezcla. Aquí, no obstante, nunca perdimos nuestra tradición. Las personas que daban la espalda a lo que llamo ‘lo tradicional’, eran simplemente figuras del ridículo. Al crecer, tomamos lo que queríamos de todo lo que había ocurrido a nuestro alrededor. Veíamos todas las influencias y culturas”.