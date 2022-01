Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Lunes 31 de enero de 2022, p. 29

Burocratismo y tiempos de espera prolongados para que un paciente sea ingresado a un hospital del sector público enfrentan todos los días paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atienden cientos de emergencias al día, pero cuya labor no termina al llegar al nosocomio, sino hasta que, literalmente, la persona desocupa la camilla, lo que se traduce en ocasiones en más de tres horas de dilación.

“La ambulancia se queda ahí, parada, detenida sin actividad dos o tres horas en espera de que el paciente sea registrado y se le asigne cama, mientras las incidencias en las calles cotinúan. Esas no te esperan, son una tras otra“, relató Juan Carlos Salas, operador-paramédico de la institución.

Con más de 25 años de experiencia, relató que el jueves pasado tardó más de tres horas en ingresar a un paciente con covid en el Hospital General Enrique Cabrera, pero tuvo que ceder su lugar en la fila a otro paramédico porque su enfermo, también de covid, llegó más grave.

Ahí tuvimos que decidir (entre los paramédicos) a quién metíamos primero , al señalar que sólo había un médico de guardia, por lo que lamentó que el pan de cada día al que se enfrentan sea la burocracia. No hay visión, no les importa, prefieren no ir a trabajar y todo eso afecta, porque los compañeros que me antecedían tenían más de cuatro horas esperando ingresar a su paciente, y yo más de tres .

Fue el paciente covid número 199 que Salas ingresó a un hospital en lo que va de la emergencia sanitaria.

Señaló que los servicios de salud enfrentan problemas estructurales y no sólo de infraestructura, y que las situaciones son las mismas en los hospitales de la Secretaría de Salud del gobierno capitalino, como en las clínicas de los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde camilleros y enfermeras anteponen los horarios de comida o de cambio de turno a la atención del paciente de urgencias.