e acuerdo con datos oficiales, la mexicana Deer Park (RDP), recientemente adquirida, está procesando más petróleo que cualquiera de las seis existentes en territorio nacional. Durante los 36 años de gobiernos neoliberales no se construyó ninguna refinería y, en cuanto al mantenimiento, fue muy poco el que se les dio. La idea, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, fue comprar las gasolinas y productos derivados, en vez de invertir en la industria petrolera nacional.

Reiteramos que la compra de la RDP ha sido un acierto. Con su producción, aumentará la cantidad total de barriles diarios procesados por las siete refinerías con que cuenta Pemex, por ahora.

Hemos comprobado, personalmente, que se está llevando a cabo la disminución del precio del gas licuado proveniente del petróleo (GLP). Por lo que señalamos el acierto de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al ampliar seis meses más el tope al precio de este indispensable recurso. El éxito de esta disposición se está reflejando en el beneficio económico y en un acceso más continuo al combustible que la ciudadanía, sobre todo de baja condición económica, había estado esperando.

Por supuesto que no sería conveniente, como solución única, el establecimiento de topes al precio del GLP cada que las gaseras amenacen y quieran cobrar el gas al precio que les dicte su voluntad.

Las alzas injustificadas generarán la dañina especulación. Esta práctica tiene que ver con una competencia malsana acostumbrada en el libre mercado. El encarecimiento de los combustibles se basa en acciones planificadas para demeritar los programas sociales del actual gobierno relacionados con los energéticos. Es obligado legislar sobre esta práctica ilegal. Los dueños de los grandes negocios derivados de los hidrocarburos, especialmente las empresas extranjeras, no aceptarán renunciar al cuerno de la abundancia que, por lo menos, seis ex presidentes antipatriotas anteriores les ofrecieron. A cambio, estos seis ex mandatarios y sus allegados, obtuvieron mayor poder económico y político. Se convirtieron en los principales depredadores de México.

Aquella abundancia propia de nuestro territorio, nos ha costado muy cara. La mayor parte de la población seguimos a expensas de los especuladores. Para los replicadores capitalistas, lo importante son las inversiones multimillonarias y, de preferencia, inversiones de compañías privadas extranjeras o nacionales.

El bienestar de la población no tiene ningún peso político a la hora de decidir y de redactar los contratos que, por lo general, son deficientes e implican severas violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.