Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 30 de enero de 2022, p. 10

Laura Álvarez Martínez denunció que fue despedida de manera injustificada cuando estaba embarazada, tras laborar siete años en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste).

Señaló que Patricia Irigoyen Millán, jefa del Departamento de Programas a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la cesó por instrucciones de la subdirectora de Atención al Derechohabiente, Vanessa Prieto Barrientos . Agregó que se le negó el acceso a su lugar de trabajo tras haber pedido permiso para salir y llevar a consulta médica a uno de sus hijos, que padece autismo.

Este diario solicitó al Issste una postura sobre el particular, pero no hubo respuesta.

Los hechos ocurrieron el 3 de mayo de 2021 (en la administración del ex director Luis Antonio Ramírez Pineda), cuando la denunciante tenía dos meses de embarazo . Además, le suspendieron los servicios médicos a los que tenía derecho, por lo que su hijo de 14 años ya no tiene acceso a sus medicamentos .