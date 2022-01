Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 30 de enero de 2022, p. 10

Arropado por los 36 secretarios seccionales, Ricardo Aldana Prieto, actual tesorero y candidato a la dirigencia nacional del sindicato petrolero, arremetió contra la actual administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), a la cual exigió que respete lo que tenemos pactado en el contrato colectivo de trabajo (CCT), como apoyos médicos y seguridad en las instalaciones.

En su cierre de campaña en Villahermosa, Tabasco, y a la usanza de los mejores tiempos del acarreo priísta, el ex senador y diputado federal pidió a los recién electos 36 dirigentes locales –cuya renovación resultó fallida, acusaron candidatos– unidad en la defensa de los servicios médicos, medicamentos, ambulancias y mantenimiento de las instalaciones hospitalarias.

No queremos que nos regalen nada, no necesitamos regalos ni dádivas: necesitamos que cumplan el CCT, exigió Aldana Prieto, quien junto con el ex dirigente Carlos Romero Deschamps está implicado en el caso Pemexgate, que significó el desvío de recursos millonarios del gremio a la candidatura presidencial del priísta Francisco Labastida en 2000.